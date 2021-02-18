Растение жакаранда (Jacaranda) относится к семейству Бигнониевые. Этот род представлен кустарниками и деревьями. Такой высокорослый многолетник в высоту может достигать 20 метров и даже выше. Его ветви украшают эффектные дважды перистые листовые пластины, которые внешне схожи с папоротником. Именно поэтому данное растение в народе еще именуют «папоротниковым деревом». В природе жакаранду можно повстречать на территории Мексики, Индии и Израиля.

Родом кустарник из Южной Америки, а точнее из ее тропической зоны. Его нередко выращивают в комнатных условиях. Культура отличается быстрым ростом, при этом ее средний годовой прирост составляет около 25 сантиметров. Высота взрослого куста может доходить до 200 см, но только если вы не будете проводить своевременные обрезки. В комнатных условиях растение радует своими цветками крайне редко, при этом в природе оно зацветает в зимнее время либо в середине апреля.

На верхушках хрупких стеблей образуется большое количество колокольчатой формы цветков фиолетового окраса. Они входят в состав больших соцветий, имеющих форму метелки. Растение еще именуют «фиалковое дерево», это связано с окрасом соцветий.

Краткое описание выращивания

Температурный режим. В теплое время года кустарник хорошо растет и развивается при температуре около 25 градусов, при этом в зимние месяцы его содержат при комнатной температуре. Влажность воздуха. Она должна быть на уровне не менее 65 процентов. Поэтому растение нуждается в каждодневном увлажнении из пульверизатора. Освещенность. Нуждается в большом количестве яркого рассеянного света. В сутки кусту необходимо около 3,5 ч прямого солнечного света. Полив. В летнее время субстрат в горшке увлажняют обильно и часто (около четырех раз в 7 дней). В другое время года растению обеспечивают такой полив, чтобы верхний слой почвосмеси в емкости не пересыхал. Субстрат. Для его приготовления соедините песок, перегной, торф, листовую и дерновую почву (1:2:2:4:2). На дне горшка делают хороший дренажный слой. Удобрение. В осенне-зимний период подкормки не проводят. В весеннее и летнее время жакаранду подкармливают 1 раз в 4 недели, используя для этого разбавленное минеральное удобрение. Пересадка. Пока куст молодой данную процедуру проводят каждый год, а взрослые экземпляры пересаживают 1 раз в 3 года. Размножение. Семенным способом или черенками. Особенности ухода. В теплое время года деревце по возможности рекомендуется перенести в сад либо на балкон. Для него выбирают такое место, которое надежно защищено от сквозняков. В весеннее время растение обрезают с целью формирования кроны.

Жакаранда мимозолистная. Цветение- просто чудо, но стоит ли его ждать в домашних условиях ?

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Уход за жакарандой в домашних условиях

Чтобы комнатная жакаранда хорошо росла и правильно развивалась, надо постараться обеспечить для нее оптимальные условия.

Температурный режим

Так как это тропическое растение, то оно отличается своей теплолюбивостью. При выращивании его в комнатной культуре особое внимание следует уделить температурному режиму. В летние месяцы куст должен находиться в тепле (около 25 градусов). В зимнее время он нормально растет и развивается при температуре воздухе близкой к комнатной. Ему не вредит снижение температуры воздуха до 13 градусов, но оно должно быть непродолжительным.

Влажность воздуха

Такая тропическая гостья нуждается в повышенной влажности воздуха, при этом оптимальный ее уровень — от 65 до 70 процентов. Именно поэтому листву растения нужно каждый день увлажнять из пульверизатора, используя для этого хорошо отстоявшуюся слегка теплую воду. Опрыскивать куст рекомендуется в вечернее время, так как нельзя допускать, чтобы на мокрые листья попадали прямые лучи солнца.

Также увеличить уровень влажности воздуха можно при помощи бытового увлажнителя либо неподалеку от куста можно разместить открытый сосуд, наполненный водой. Также можно наполнить высокий поддон мокрой галькой или керамзитом и сверху на него установить емкость с растением.

Освещенность

Для нормального развития деревца нужно постараться, чтобы ежедневно в течение приблизительно 3,5 ч оно было освещено прямыми солнечными лучами. В остальное время ему будет достаточно яркого рассеянного света. В зимние месяцы жакаранда так же нуждается в большом количестве света. Для нее лучше всего подходит юго-восточный или восточный подоконник.

Для того чтобы рост и развитие кроны был равномерным, нужно регулярно поворачивать горшок с кустом вокруг своей оси, чтобы солнечные лучи освещали то одну, то вторую сторону.

Полив

Этот кустарник отличается своей влаголюбивостью. В летнее время растение поливают не реже одного раза в 3 дня. В другое время года поливы должны быть такой частоты, чтобы на поверхности почвосмеси не успевала формироваться плотная корка.

Для полива используют хорошо отстоявшуюся воду, температура которой должна быть немного выше комнатной. Чтобы исключить чрезмерно быстрое испарение влаги, поверхность приствольного круга засыпают слоем мульчи, в качестве которой используют порубленный мох-сфагнум, кокосовый субстрат либо кору ели.

Выбор горшка

Также особое внимание стоит уделить выбору горшка. Не используйте для посадки чрезмерно объемную емкость, в противном случае куст сильно вытянется вверх и будет выглядеть неопрятно. Горшок должен быть довольно низким и широким, при этом на его дне надо обязательно сделать хороший дренажный слой. Во время пересадки берут новую емкость, которая в поперечнике должна быть больше старой на 3 см.

Субстрат

Для выращивания жакаранды субстрат нужно делать своими руками. Для этого соедините торф, перегной, песок, а еще дерновую и листовую почву, взятые в пропорции 2:2:1:2:4. Почвосмесь должна быть плодородной и легкой. Чтобы она была более рыхлой, ее соединяют с вермикулитом или кирпичной крошкой.

Удобрение

В осенние и зимние месяцы вносить в субстрат удобрения нельзя. Подкормки проводят на протяжении весенне-летнего периода с частотой 1 раз в четыре недели. Для этого используют минеральное комплексное удобрение в жидкой форме, которое следует разбавить водой в соотношении 1:1.

Подкормку проводят совместно с поливом, в этом случае полезные вещества намного быстрее будут поглощены корешками. Во время сбрасывания листьев, которое происходит в последние зимние либо первые весенние недели, подкормки не проводят.

Пересадка жакаранды

Пока фиалковое дерево молодое, его пересадку следует проводить регулярно 1 раз в год в весеннее время. Взрослые кусты подвергают данной процедуре 1 раз в 3 года. Пересадку проводят очень осторожно, при этом корневую шейку заглублять не нужно, так как из-за этого точка роста может оказаться под землей, что приведет к остановке развития куста.

Выбирая новую емкость, обратите внимание на то, что в поперечнике она должна быть на 30 мм большего старого горшка. На дне емкости должны быть отверстия для дренажа. Также не забудьте сделать толстый дренажный слой и подготовить оптимальный по составу субстрат.

Jakaranda 2 months. First transplant. Джакаранде 2 месяца. Первая пересадка.

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Обрезка

Как правило, в зимнее время листья с деревца облетают, при этом молодая листва на ветвях появляется в весеннее время. Ежегодно в весенние месяцы проводят обрезку жакаранды. Для того чтобы создать красивую крону, прибегают к укорачиванию кончиков ветвей. А чтобы куст лучше ветвился, регулярно проводят прищипки.

Создание бонсай

Комнатная жакаранда отлично подходит для выращивания в стиле бонсай. Для этого следует сформировать основной ствол и несколько мощных эффектных ветвей. Чтобы заставить расти побеги в нужном направлении, на них наматывают толстую проволоку и прицепляют тяжелый груз.

Вы с легкостью сможете деформировать побеги фиалкового дерева так, как вам нужно. Однако помните, что ветви у него отличаются повышенной хрупкостью. Именно поэтому специалисты рекомендуют, быть очень аккуратным в процессе формировки ветки, потому что одного неловкого движения хватит, чтобы она надломилась. Те ветви, которые по вашему мнению лишние, надо срезать. После подрастания основных побегов проводят прищипку их верхушек.

После полного одревеснения ветвей грузы и проволоку можно снять. Бонсай готов. В дальнейшем останется лишь поддерживать форму кустика. Для ее корректировки по мере необходимости проводят прищипки и обрезки.

Цветение

В диких условиях цветущая жакаранда выглядит просто роскошно. На многочисленных ветвях высокорослых деревьев формируется множество неплотных удлиненных пышных метелковидных соцветий, которые состоят из эффектных колокольчатых цветков. Формируются соцветия в листовых пазухах либо на верхушках утонченных ветвей. Окрас цветков может быть темно-синим, голубым, лавандовым, фиолетовым либо представлять собой смесь данных цветов.

Соцветия приятно пахнут свежим медом, благодаря чему они способствуют активному привлечению насекомых. Поникшие метелковидные соцветия очень красиво смотрятся на фоне ажурных листьев, окрашенных в насыщенно-зеленый оттенок. В домашних условиях цветение такого дерева можно увидеть очень редко. Если вы хотите посмотреть на цветущую жакаранду, тогда вам стоит посетить ботанический сад.

Период покоя

Период покоя такой культуры длится со второй половины ноября до первых дней марта. В это время жакаранда должна находиться в комнате, где температура воздуха не бывает ниже 17 градусов. Также важно обратить внимание на освещение, которое должно быть ярким в любое время года, даже зимой. Благодаря этому растение будет развиваться в пределах нормы. В состоянии покоя куст не нуждается в подкормках. Полив должен быть менее частым и обильным, чем в теплое время года, однако следите за тем, чтобы не было пересушки земляного кома в горшке.

Способы размножения

Выращивание из семян

Высев семян жакаранды проводят в весеннее время. Возьмите увлажненную марлю, сверните ее в несколько слоев и заверните в нее семенной материал. Уберите семена в тепло на двое или трое суток. Не забывайте систематически смачивать марлю.

Возьмите небольшие стаканчики и заполните их субстратом. В каждую емкость высаживают по 1 семечку на глубину 1 см. Обильно смочите субстрат и накройте емкость сверху стеклом или пленкой. Не забывайте регулярно проветривать посевы и при необходимости увлажнять субстрат. Если посевы будут находиться в тепле, то первые сеянцы можно будет увидеть приблизительно спустя три недели. Когда растеньица подрастут и окрепнут, их высаживают в более крупные горшки.

Жакаранда мимозолистная - выращивание из семян

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Черенкование

Заготовку черенков проводят с мая по июль, при чем их длина должна быть 10 сантиметров. Нижнюю часть отрезков обрабатывают средством, стимулирующим рост корней, затем их высаживают на укоренение в увлажненный субстрат, а сверху накрывают пленкой и убирают в теплое место. Черенки дадут корешки примерно через полмесяца. О том, что процедура прошла успешно, подскажет появление молодых листьев. Укоренившиеся отрезки высаживают в индивидуальные горшки.

Также укоренить черенки можно и в стакане с водой, при этом место среза нужно обмакнуть в Корневин. Воду следует смешать с угольным порошком. Не забывайте регулярно менять воду в стакане. После того как длина отросших корней будет достигать 1–1,5 см, высадите черенки в отдельные горшки.

Оба этих способа довольно результативны и распространены среди цветоводов.

Возможные проблемы

При нарушениях в уходе за домашней жакарандой, она становится менее устойчива к вредителям и заболеваниям. В этом случае с ней могут возникнуть такие проблемы, как:

На корневой системе образуется гниль. Чрезмерно обильный полив и плохой дренажный слой. Пересадите больной куст, при этом вырежьте все пораженные корешки. Для посадки используют почвосмесь, которую смешивают с кирпичной крошкой, вермикулитом и перлитом. Пожелтение листвы. Растение ощущает нехватку железа. Внесите этот элемент в субстрат. Облетание листвы в весеннее время. Естественный процесс. Вредители. На деревце может поселиться щитовка, паутинный клещ либо белокрылка. Чтобы от них избавиться, используют подходящие инсектицидные средства.

Виды жакаранды с фото и названиями

Ниже будут описаны те виды жакаранды, которые чаще всего культивируют в комнатных условиях.

Жакаранда мимозолистная (Jacaranda mimosifolia)

Высота прямого неветвящегося ствола может доходить до 300 см. Форма перисто-раздельных листьев удлиненно-вытянутая. Длина цветков примерно 5 см, при этом в поперечнике они достигают до 3 см. Их окрас насыщенно-голубой, при этом лепестки украшены белесыми мелкими точками. Они входят в состав удлиненных метелок.

Жакаранда пушистая (Jacaranda tomentosa)

В природе высота дерева доходит до 15 м и даже больше. Окрас перистосложных листовых пластин темный зеленый. В их состав входит 4 пары листочков, которые разделены на лопасти яйцевидной формы. Метельчатые соцветия состоят из лиловых цветков.

Жакаранда заостреннолистная (Jacaranda acutifolia)

Ветвящийся прямой ствол достигает в высоту около 15 метров. Ажурные листовые пластины окрашены в насыщенно-зеленый оттенок, при этом внешне они схожи с папоротником. Цветки трубчатой формы обладают нежным голубым окрасом.

Жакаранда папоротниколистная (Jacaranda filicifolia)

Растение имеет высоту около 8 метров. Удлиненные дважды-перистые листовые пластины окрашены в изумрудный оттенок. Длинные (около 35 сантиметров) метелковидные соцветия состоят из трубчатых цветочков лавандового окраса.